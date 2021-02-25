Москва, , 10:01 — REGNUM С форматом допуска болельщиков на матчи чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится 7 апреля. Об этом 24 февраля заявил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля», — цитирует Сорокина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в УЕФА заявили, что решат в апреле вопрос о допуске зрителей на матчи Евро-2020, однако точную дату называть не стали.

Сообщалось, что УЕФА предусмотрел четыре варианта проведения турнира. Один из них предполагает полностью заполненные стадионы, остальные — с заполняемостью трибун в 75%, 50% или 25%.

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