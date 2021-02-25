Ташкент, , 10:00 — REGNUM Фермеры Узбекистана могут потерять до 80% урожая косточковых культур из-за надвигающихся морозов. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Бухарского государственного университета Махмуд Орипов, сообщает издание East Fruit.

Он отметил, что аномальное потепление с начала февраля привело к преждевременному пробуждению природы. В Бухаре наблюдается цветение миндаля, некоторых сортов абрикосов и яблок, а также черешни, вишни и слив.

Орипов считает, что надвигающиеся холода могут уничтожить 55−60% урожая миндаля, 70−80% урожая абрикосов, 35−40% — сливы.

Фермер из Сурхандарьинской области Гулпари Бозорова сказала, что миндаль уже принес плоды. Она считает, что под угрозой оказался также урожай винограда.

Напомним, в 2018 году производство миндаля в Узбекистане выросло в 4,5 раза.