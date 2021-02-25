Черкесск, , 10:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор двум учащимся одного из колледжей города Черкесска. Несовершеннолетние были пойманы в 2020 году за закладкой тайников с наркотиками. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили 25 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установили в ходе следствия, злоумышленники в составе организованной группы в период с декабря 2019 года по 15 января 2020 года делали тайники-закладки с синтетическими наркотиками в городе Черкесске и в Прикубанском районе. Продажа химического зелья велась через интернет.

Оба 17-летних обвиняемых получили реальный срок наказания. За незаконный сбыт наркотических средств им придется провести в колонии общего режима по три с половиной года.

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