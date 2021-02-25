Москва, , 09:59 — REGNUM Доступ к списку контактов, заинтересованность мошенников, возможность записи разговоров и общие вопросы к безопасности являются главными угрозами для пользователей набирающего популярность приложения Clubhouse. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

«При установке приложение Clubhouse запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя. Возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет», — говорится в исследовании.

По словам представителей Роскачества, владельцы Clubhouse объясняют такой запрос к контактам необходимостью выдачи инвайтов: «Однако для этой цели пока нельзя вбить конкретный номер пользователя, приходится давать соцсети доступ к телефонной книге целиком».

В ведомстве уточняют, что пользователь самостоятельно рассказывает о своём круге контактов, а при регистрации присылает уведомление этим контактам: «Легко можно себе представить неловкие социальные ситуации, которые могут возникнуть. К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение».

Отмечается также, что в последнее время участились случаи торговли инвайтами в приложение на сайтах продаж. Нередко мошенники берут за такой инвайт до 15 тысяч рублей, после чего исчезают, оставив человека без денег и без доступа к соцсети.

В Роскачестве также напомнили, что приложение пока недоступно пользователям смартфонов с операционной системой Android, чем и пользуются злоумышленники, зачастую создавая приложения, похожие на официальное. Нередки и случаи, когда разработчики переделывают уже созданные ими приложения на приложения, похожие на Clubhouse, но не являющиеся таковыми — это сделано для подъёма счётчика числа скачиваний этого приложения.

Подчёркивается, что в Clubhouse есть формальный запрет на запись бесед без письменного разрешения всех участников разговора, и за это даже грозят блокировкой аккаунта. При этом исследователи отмечают, что приложение пренебрегает данным правилом: «В политике конфиденциальности, которую принимает пользователь, говорится, что Clubhouse может записывать разговоры в комнатах и хранить их какое-то время. Это объясняется соображениями безопасности (борьба с терроризмом, хейт-спичем или разглашением персональных данных)».

Эксперты советуют не оглашать в приложении приватную информацию и не говорить ничего личного, поскольку разговоры могут проникнуть за пределы приложения.

Наконец, Роскачество ссылается на исследование специалистов по кибербезопасности Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO), которые утверждают, что Clubhouse напрямую использует наработки компании Agora из Китая для передачи аудио в онлайн-режиме: «Анализ трафика специализированным ПО Wireshark показал, что по состоянию на середину февраля 2021 года данные пользователей передаются в открытом виде на китайские серверы без шифрования. Неясно, с какой целью и в каком объеме китайская компания может использовать эти данные пользователей».