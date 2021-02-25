Чита, , 09:59 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали информацию о ходе масштабной прививочной кампании от коронавируса в регионе. По данным минздрава, первый этап иммунизации прошли уже 35 822 человека, из них 15 239 забайкальцев поставили и второй компонент вакцины от коронавируса.

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Среди тех, кто воспользовался вакциной, — 6456 жителей края в возрасте 60 лет и старше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Из общего количества пациентов моногоспиталей 70 (-6 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 25 (+5 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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