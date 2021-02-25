Москва, , 09:58 — REGNUM В январе 2021 года в Москве зарегистрировано 5948 договоров ипотечного кредитования. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Это на 6% ниже января 2020 года, когда оформили 6346 договоров на вторичное жильё, и на 54% меньше, чем в декабре 2020 года. Тогда за месяц зарегистрировали 13 020 сделок с привлечением ипотечного займа.

Как отметил глава управления Игорь Майданов, январь не является показательным месяцем, а результаты двух последних январей сопоставимы.

«Если проводить анализ последних трех лет, январь пребывает в «состоянии покоя» и уступает декабрю в среднем на 45%, поэтому говорить о побочном влиянии или инспирации происходящих процессов на рынке столичной недвижимости преждевременно», — сказал он.