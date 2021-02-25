Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области будет разработан проект комплексного развития сельских территорий на период до 2030 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства агропромышленного комплекса.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на расширенной коллегии аграрного ведомства поручил разработать проект «Комплексное развитие сельских населенных пунктов до 2030 года». По его словам, в него должны быть включены долгосрочные «программы развития каждого населенного пункта», а также «каждая проблема, волнующая жителей».

Региональные власти полагают, что это позволит «замедлить межмуниципальную дифференциацию по уровню социально-экономического развития» между селом и городом, а также повысит уровень благосостояния сельского населения. В регионе также уверены, что проект поможет комплексно формировать бюджеты и укрепит роль сельских старост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области появился новый населённый пункт — село Успенское. Здесь планируется реализовать проект «Международная ИT-долина «Футурополис», где смогут работать и отдыхать около 2 тыс. человек. Площадь нового села составит 400 гектаров.

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