Кызыл, , 09:57 — REGNUM В Туве приняты новые меры по смягчению противоэпидемического режима. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, фактически полностью сняты ограничения по заполняемости зрительных и спортивных залов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Зрительные, спортивные залы могут заполняться на 100%. Детские игровые и компьютерные залы могут работать из расчета 2,5 кв. м. на одного человека», — отметил он.

При этом в регионе сохраняются масочный режим, требования по самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, старше 65 лет. Глава добавил, что дальнейшие послабления возможны при соблюдении всех санитарных правил и массовой вакцинации.

Напомним, по данным на 24 февраля в республике первый этап вакцинации против коронавируса прошли 7463 человека, полный курс — 2529.

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