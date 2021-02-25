Донецк, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР с позиций, контролируемых украинскими силовиками. Об этом сообщили 25 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, вооружение БТР и крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Александровка, Еленовка, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов был повреждён жилой дом в населённом пункте Еленовка, а также линия электропередачи.

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В пресс-службе рассказали, что утром, 25 февраля, в направлении Еленовки ВСУ выпустили 20 мин калибра 60 мм. Отметим, миномёты данного калибра стоят на вооружении сил НАТО.

Напомним, ранее боевики ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по мирному жителю ДНР, который пытался попасть в населённый пункт Новосёловка. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.

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