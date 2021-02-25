Омск, , 09:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 101 человека, в том числе 83 — лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в областном минздраве.

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За весь период в регионе подтверждено 40 640 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 29 639 человек, в том числе 281 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Омской области коронавирус был выявлен у 128 человек, выздоровел 61 человек.

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