Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Линдси Бойлан страдала от навязчивого внимания с его стороны. Женщина рассказала о домогательствах Куомо на онлайн-платформе Medium.

По словам Бойлан, она впервые встретилась с руководителем штата в январе 2016 года. Куомо стал присылать своей замужней подчинённой цветы через коллег, кроме того, в её кабинете появилась его подписанная фотография.

В 2017 году Куомо предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.

После этого женщине написали её бывшие коллеги и рассказали о подобном внимании со стороны Куомо. Губернатор давал работницам администрации понять, что они «рискуют своей работой», если огорчат его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы заинтересовались действиями Куомо в условиях распространения коронавируса. Расследование касается возросшей смертности в домах престарелых в штате Нью-Йорк.

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