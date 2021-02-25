Москва, , 09:56 — REGNUM Основными угрозами безопасности при использовании приложения Clubhouse являются среди прочего запись разговоров и доступ к контактам, сообщили в Роскачестве.

Та напомнили, что при установке приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, после чего предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя. Вместе с тем возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, нет.

Кроме того, при регистрации нового пользователя приложение присылает push-уведомления контактам и предлагает создать приватную комнату для приветствия.

«К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение», — говорится в сообщении.

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Также одной из опасностей использования Clubhouse может стать то, что разговоры в этом приложении записываются и могут утечь в руки третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, приложение Clubhouse появилось относительно недавно. В нём можно общаться лишь голосовыми сообщениями, присоединяясь к беседам на разные темы. Особенностью Clubhouse стало то, что зарегистрироваться в нём можно лишь по приглашению. Clubhouse уже снискала популярность среди многих общественных деятелей, политиков, бизнесменов и деятелей культуры.

Ранее побеседовать в социальной сети пригласил президента России Владимира Путина бизнесмен, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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