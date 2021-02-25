Берлин, , 09:55 — REGNUM В ежедневной немецкой газете Die Tageszeitung под авторством Габриэля Лессера была опубликована статья с резкой критикой в адрес сотрудников Института национальной памяти Польши.

Габриэль Лессер напомнил, что в начале текущего месяца на должность главы вроцлавского отделения Института национальной памяти Польши был назначен Томаш Гренюх, который ранее был руководителем отделения одной из радикальных националистических организаций.

«Факт назначения неофашиста в Польше на государственную должность для нас неудивителен. Институт национальной памяти Польши, как и вся эта республика в целом, всё больше становится праворадикальным. Это стало еще одним мощным ударом по и без того убогой репутации Польши», — сообщается в материале журналиста.

Он также напомнил, что руководство Института национальной памяти в Варшаве встало на защиту нового руководителя вроцлавского отделения, назвав прошлое Гренюха «ошибками молодости».

«В любой другой стране человека с таким прошлым даже не рассматривали бы в качестве одного из руководителей государственного учреждения, а польский Институт национальной памяти еще как-то пытается оправдывать правый радикализм», — возмущается Лессер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля из-за многочисленных скандалов в СМИ, связанных с прошлым Томаша Гренюха, он подал заявление об отставке с должности главы вроцлавского отделения Института национальной памяти. Решение о его увольнении должны утвердить в руководстве Института национальной памяти в Варшаве.