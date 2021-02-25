Москва, , 10:01 — REGNUM Программа стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию холдинга космического приборостроения на основе компании «Российские космические системы» (РКС, входит в государственную корпорацию Роскосмос) одобрены наблюдательным советом Роскосмоса. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России и направлены на сохранение и поступательное развитие научного, технологического, производственного и инновационного потенциала предприятий космического приборостроения», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в согласовании ланной программы участвовали Военно-промышленная комиссия России, Минфин и Минэкономразвития России, государственная корпорация «Росатом», Роскосмос и другие организации ракетно-космической отрасли.

Кроме того, отмечается, что в состав нового холдинга космического приборостроения будут входить 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств, которые нацелены на обеспечение «полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения».

При этом добавляется, что создание такого холдинга будет способствовать реализации единой технической политики в области космического приборостроения, ускорению модернизацию основных фондов и уходу от параллелизма и дублирования работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракету-носитель «Союз-2.1б», на борту которой находится первый спутник «Арктика-М», предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, вывезли и установили на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур (Казахстан).