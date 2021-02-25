Краснодар, , 09:54 — REGNUM Частный инвестор для строительства крематория на территории Краснодара найден — им станет компания ООО «Мемориал-Юг».

Как сообщило «РБК Краснодар» со ссылкой на начальника управления инвестиций и развития МСП мэрии Краснодара Артема Анацкого, инвестор подаёт пакет документов на предоставление земельного участка под строительство объекта без проведения торгов.

Место строительства крематория выбрано — это участок на новом городском кладбище в районе хутора Копанского. На данный момент уже готов проект планировки межевания территории.

Вопрос строительства крематория в Краснодаре обсуждается с разной интенсивностью с 2015 года, основной проблемой стал подбор участка для объекта.