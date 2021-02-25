Уфа, , 09:57 — REGNUM Виновнику дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, ужесточили наказание в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что ранее в Бижбулякском районе суд признал виновным 23-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека. Тогда подсудимый был приговорен к условному лишению свободы на четыре года.

В суде было установлено, что в августе 2019 года фигурант уголовного дела сидел за рулем автомобиля «Volkswagen». Во время дождя он выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомашиной «Lada 2140». В этом ДТП погибли пассажиры отечественного автомобиля: 14-летняя девочка и ее родители, еще два ребенка получили тяжелые травмы.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры посчитали вынесенный приговор слишком мягким, поэтому обжаловали его. Верховный суд Башкирии отменил условное наказание и приговорил подсудимого к трем годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии поручил усилить работу дорожных служб во время непогоды