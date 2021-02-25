Джакарта, 25 февраля 2021, 09:52 — REGNUM Министр трудовых ресурсов Индонезии Ида Фаузия и министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно встретились, чтобы обсудить повышение квалификации работников туристического сектора и креативной экономики, сообщает Antara.
Стороны намерены подготовить 500 тысяч квалифицированных рабочих в туристическом секторе в течение 2021 года.
Министры также обсудили расширение сотрудничества между министерствами в повышении компетенции 34 млн рабочих мест в туристическом секторе и творческой экономике.
Как сообщало ИА REGNUM, 1300 человек в деревне Батулаванг в провинции Западная Ява оказались отрезаны от мира из-за обрушения основной дороги.
Читайте ранее в этом сюжете: Более тысячи жителей Индонезии оказались отрезаны от мира из-за оползня