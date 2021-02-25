Иркутск, 25 февраля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Депутат городской думы Иркутска Алексей Распутин на своей странице в Facebook поведал об ужасах школьного питания. В частности, со ссылкой на родителей учеников он рассказал о том, что 20 февраля 2021 года в иркутской школе №66 дети массово отказались от обеда: пельмени при варке слиплись, их разрезали ножом и комом выкладывали на тарелки.

Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина Пельмени — школьный обед в иркутской школе №66 20 февраля 2021 года

Также депутат приводит пояснение руководителя МУП «Комбинат питания» Марины Черемных. По её словам, обед не удался из-за нового пельменного аппарата — его не успели отработать.

«При варке пробных малых порций пельмени получились вкусными. А при готовке большой порции слиплись в ком. Пельмени в тот день в школу привезли в виде полуфабрикатов, и сотрудники комбината питания готовили их перед обедом в школьном буфете. Времени на приготовление другой еды не было», — заявила Марина Черемных.

Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина Деревяшка в сдобе — школьный обед в иркутской школе №66

Тем не менее депутат отмечает, что в его приемную поступает много других жалоб родителей школьников, касающихся питания.

«Дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и тому подобное. Ребята видели, что остатки компота сливают в общую кастрюлю и вновь разливают по стаканам. Говорят о грубом и пренебрежительном отношении к ученикам со стороны персонала столовой», — заявил депутат Алексей Распутин.

Цитата из Facebook, страница депутата Алексея Распутина Волос в сгущенном молоке — школьный обед в иркутской школе №66 24 февраля 2021 года

По его словам, в ближайшее время планируется проведение рабочей встречи руководства комбината питания с родительским школьным комитетом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задачу обеспечить всех детей младших классов бесплатным горячим питанием поставил в своём послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин. Соответствующий проект в третьем чтении обсудит сегодня, 18 февраля, Госдума РФ.

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В 2020 году Иркутская область получила на организацию бесплатного питания для школьников 1−4-х классов более 600 млн рублей. Субсидия была выделена региону из федерального бюджета на условиях софинансирования. Средства были переданы в 837 школ, в отношении которых Роспотребнадзор дал положительное заключение.

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