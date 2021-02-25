Оренбург, , 09:53 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование по факту регистрации случаев норовирусной инфекции среди учеников и сотрудников гимназии № 1. Идет подготовка административных дел, сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Готовятся материалы для возбуждения дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения») в отношении юридического лица МОАУ «Гимназия № 1» и по статье 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») в отношении юридического лица и должностных лиц АО «КШП «Огонёк».

Гимназии грозит штраф до 70 тыс. рублей, комбинату школьного питания — до 50 тысяч рублей либо приостановка деятельности до трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гимназии произошло массовое отравление школьников. В четырех случаях гимназисты были госпитализированы.

Стоит отметить, минобр Оренбуржья оценил действия администрации школы с первого дня возникновения сложной ситуации как оперативные и грамотные, соответствующие требованиями СанПиН.

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