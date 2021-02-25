Цюрих, Швейцария, , 09:50 — REGNUM Австралийский город Брисбен утверждён в качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом 24 февраля сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.

По его словам, комиссия МОК рекомендовала начать диалог с оргкомитетом «Брисбен-2032» и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении Игр.

«Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию», — сказал Бах.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии МОК, которая пройдёт в 2021 или 2022 году.

Кроме Брисбена, о желании принять Игры-2032 заявляли Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), немецкий регион Рейн-Рур, а также китайские города Чэнду и Чунцин.