Москва, , 09:55 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России экстерьер нового компактного кроссовера Tiggo 4 Pro. Соответствующий документ размещён в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Патентное изображение нового Tiggo 4 Pro База Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

Судя по патентным изображениям, новинка выполнена в стиле обновлённого Chery Tiggo 5X, который был официально представлен в КНР ещё в прошлом году.

Внешне новое авто выделяется фирменной решёткой радиатора, выполненной в стиле «Солнечной галактики», новыми фарами и «противотуманками». Также автопроизводитель доработал нижнюю часть переднего бампера.

Длина Tiggo 4 Pro составляет 4318 мм, а межосевое расстояние колёс равно 2610 мм. Дорожный просвет новинки — 190 мм.

Новый Tiggo 4 Pro выйдет на российский рынок в третьем квартале нынешнего года.

Ранее компания Chery представила в России модель Chery Tiggo 8 Prestige, оборудованную новым 1,5-литровым силовым агрегатом. До «сотни» этот автомобиль разгоняется за 9,8 с.

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