Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Так называемые акустические атаки на дипломатов США за рубежом будет расследовать рабочая группа, созданная при Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском правительстве.

Отмечается, что разведсообщество «десятилетиями» изучало так называемые акустические атаки. Весь накопивший массив данных с конца минувшего года анализирует группа специалистов, созданная на базе ЦРУ.

Такого рода атаки, считают власти США, происходили на Кубе и в Китае, от них пострадали американские должностные лица. Этим людям оказывают помощь врачи и другие специалисты.

Рабочей группе отведена «ключевая роль» в работе по установлению ответственных за «акустические атаки». Ранее кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс назвал такую задачу одной из приоритетных.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация США, которой руководил экс-президент Дональд Трамп, завляла о более чем 40 дипломатах, пострадавших от некоего воздействия. Его назвали «акустическими атаками». Такие инциденты якобы происходили на Кубе и в китайском Гуанчжоу.

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