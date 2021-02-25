Черкесск, , 09:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии подвели итоги республиканского проекта «Кадровый резерв». Конкурс определял будущих кандидатов на управленческие должности в органах госвласти республики. В числе победителей 14 человек.

Общее число участников кадрового проекта составляло 1227 человек. Конкурс составил почти 87 человек на одно место. В числе победителей Валерий Медовый, Руслан Эдиев, Лилия Назарова, Аслан Канаматов, Юлия Капалкина, Анастасия Бочкарева, Андрей Грибкин, Владимир Воловик, Давлет Мамхягов, Марк Греков, Расул Текеев, Мухаммат Аджиев, Альбина Алиева и Науруз Байрамкулов.

Глава республики Рашид Темрезов поздравил их и сообщил, что в марте проведёт личную встречу с каждым победителем проекта «Кадровый резерв».

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