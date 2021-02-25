Оренбург, , 09:47 — REGNUM В гимназии № 1 Оренбурга снят карантин. С 24 февраля образовательное учреждение работает в обычном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Четверо гимназистов, которые были госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из больницы, они уже приступили к занятиям.

Напомним, 18 февраля в гимназии произошло массовое отравление школьников. На 19 февраля выявлено 16 случаев отравления среди учеников (четверых пришлось госпитализировать) и один у педагога. В рамках эпидрасследования, у заболевших выявлен норовирус. С 20 февраля в школе ввели карантин, гимназистов перевели на дистанционное обучение.

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