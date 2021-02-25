Хабаровск, , 09:44 — REGNUM Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае определился с количеством многоквартирных домов, подлежащих ремонту. Принято решение добавить ещё 64 жилых дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Из ранее утвержденного списка 44 дома были признаны аварийными, а три — не подлежащими капремонту.

Первоначально в программу было включено 7826 жилых дома, но из муниципалитетов поступили дополнительные заявки, поэтому было решено включить ещё 64 дома.

Из них 35 — в Хабаровске, четыре — в поселке Эльбан Амурского района, 12 — в селе Хурба Комсомольского района, остальные в других районах.

Теперь собственники добавленных в программу домов до 5 июня на общем собрании должны определиться с тем, как будет формироваться фонд капитального ремонта, и на какие нужды пойдут взносы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане по материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела за халатность и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.