Ярославль, 25 февраля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле сдвинут срок начала работ на втором этапе ремонта проспекта Машиностроителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Проспект Машиностроителей

Как ранее сообщало ИА REGNUM 25 февраля должен был быть перекрыт для движения перекресток проспекта Машиностроителей и улицы Саукова. Теперь в феврале этого скорее всего уже не случится. Подрядчик, ремонтирующий проспект в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пока не завершил работы на первом отрезке трассы.

«На первом этапе подрядная организация завершила работы примерно на 85%. Чтобы закончить ремонт коллектора на первом участке, необходимо приступить к работам на втором. Это обусловлено изменениями в технологии замены, тем самым сроки немного сдвинулись. На сегодняшний день подрядная организация не выполнила все мероприятия. В связи с этим вносить изменения в организацию движения на проспекте Машиностроителей мы пока не будем. До 27 февраля подрядчику дано время на завершение подготовительных работ, после чего мы повторно выйдем на объект и уже тогда примем решение о перекрытии, — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

На данный момент продолжается обустройство автомобильного разворота в районе торгового центра «Яркий».

"В данный момент мы производим засыпку ливневого коллектора на первом участке, параллельно ведутся дорожные работы на втором, 25 февраля начнём установку временных дорожных знаков. По срокам есть небольшое отставание. Это связано с задержкой поставки материалов, — сказал представитель подрядной организации ГК «ЕКС» Алексей Самарин.

Второй этап подразумевает замену инженерных сетей на проспекте Машиностроителей, работы должны продлится до середины апреля.