Фукусима , Япония, , 09:46 — REGNUM В Японии обнаружили тело погибшего в результате мощного землетрясения, произошедшего 13 февраля в северо-восточной части страны. Об этом 25 февраля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей спасательных служб страны.

По их данным, в городе Фукусима в одноименной префектуре было найдено тело мужчины в возрасте более 50 лет в его квартире под завалами мебели, которая опрокинулась при землетрясении.

Также уточняется, что погибшего нашли его родственники, пришедшие проведать мужчину после того, как он перестал выходить с ними на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Тихом океане в северо-восточном направлении от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 из-за чего пострадали более 180 человек.