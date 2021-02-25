Токио, , 09:43 — REGNUM В Японии врачи обратились с просьбой к родителям внимательно следить за симптоматикой у маленьких детей, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении Японской ассоциации педиатров и Японской ассоциации исследования синдрома Кавасаки, опубликованном 25 февраля.

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В документе отмечается, что дети, как правило, переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, однако в других странах, главным образом в Европе и Соединённых Штатах, зафиксированы редкие случаи, когда болезнь у несовершеннолетних протекала в тяжёлой форме. Так, например, у маленьких детей с COVID-19 развивается симптоматика, схожая с синдромом Кавасаки. У них наблюдается лихорадка, сыпь, диарея. Подобные случаи были выявлены и в Японии. Однако, как уверяют медики, пока поводов для излишнего беспокойства нет.

Медики напоминают, что риск заражения значительно снижается при соблюдении мер личной гигиены — мытье рук и ношении масок. Также стоит избегать ситуаций повышенного риска заражения, подчёркивается в обращении.

Если ребёнок все-таки заболел или в семье есть заразившиеся, подчеркивают японские врачи, необходимо внимательно следить за такими симптомами, как диарея, жар, сыпь и упадок сил.

«Обратите на это внимание. Если у вас есть такие симптомы, пожалуйста, обратитесь в медицинское учреждение, чтобы установить точный диагноз», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Японии подтвердил более 90 случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Предполагается, что новый вид коронавируса попал в страну из-за границы. При этом японский минздрав отмечает, что вирус отличается от разновидностей, впервые обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено более 400 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 в Японии скончались почти 7,2 тыс. человек.