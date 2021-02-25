Ташкент, , 09:42 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке возмещения части затрат на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, сообщает 25 февраля издание Norma.uz.

Субсидии выделяются только один раз на каждый орошаемый контур. В частности, дополнительные средства будут выделяться на внедрение технологии капельного орошения для выращивания хлопка.

Министерство сельского хозяйства выделит субсидии при внедрении водосберегающих технологий для выращивания зерновых, овощных культур, картофеля, овса, бахчевых, бобовых и лекарственных растений.

Кроме того, средства выделят для фермеров, выращивающих фруктовые культуры и виноград. Вместе с тем фермеры, не использующие субсидии по назначению, должны будут их вернуть.