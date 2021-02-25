Москва, , 09:42 — REGNUM К сожалению, любые прогнозы в отношении сроков окончания пандемии коронавируса обречены на провал, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

«Причина проста и очевидна — никто не знает, как развиваются и какие последствия имеют вновь выявленные заболевания. Для того, чтобы строить какие-то реалистичные прогнозы необходимы годы исследований, это не один и не два года.

Сейчас мы не можем дать даже устойчивого прогноза по действию вакцины. Мы видим, что она влияет скорее положительно, но хоть о чем-то можно будет говорить только в конце года, и то, если у нас будет полная, оперативная статистика.

У COVID-19 было два предшественника из того же семейства: атипичная пневмония (SARS) и атипичная пневмония (MERS). Оба этих заболевания, что называется, прошли стороной.

Вспышки были малочисленными и больше не возобновлялись. С COVID-19 ситуация совершенно иная, поэтому строить прогнозы, опираясь на уже известные данные о вирусах того же семейства, не имеет смысла.

В то же время, с момента начала пандемии было очень много прогнозов относительно вирулентности и мутагенности вируса, но, большинство из них не оправдались.

Это значит только одно — у нас нет понимания ни об эпидемиологии, то есть о том, как развивалось заболевание в популяции, ни о точных путях распространения вируса.

Несмотря на это, мне кажется, что худшее уже позади, хотя бы потому, что уже собрано большое количество данных о COVID-19, которые позволили в том числе создать вакцину. Да, пока это тестовые версии, которые в дальнейшем будут совершенствоваться, но они хотя бы есть, и они работают.

Кроме того, мы получили ценную информацию о том, как протекает заболевание, о его механизмах и т. д. Несмотря на то, что нам предстоит узнать еще очень много нового, например, о том, какие последствия для разных категорий имеет COVID-19, мы научились эффективнее бороться с вирусом, а также реабилитироваться постковидных пациентов.

Сейчас нагрузка на систему здравоохранения планомерно снижается. По сравнению с предыдущими месяцами, ситуация с заболеваемостью в стране, в частности в Москве, значительно улучшилась. Многие временные и постоянные госпитали сокращают мощности.

Нам удалось растянуть во времени пик заболеваемости и не допустить коллапса системы здравоохранения. Во многом этому способствовали те ограничительные меры, которые были введены правительством и главами регионов. Но есть еще один момент — возрос уровень сознательности населения.

Граждане стали носить маски и соблюдать правила гигиены по собственной инициативе. Это также помогло сдержать заболеваемость в критические моменты.

В то же время, говорить, что все уже позади преждевременно, мы должны увидеть, что будет происходить этой осенью, понять, насколько адекватно работает вакцина, сделать еще множество выводов и наблюдений. Однозначно утверждать, что пандемия заканчивается сейчас я бы не стал.

Что касается мер предосторожности, то нам надо продолжать их соблюдать неукоснительно. Это потребуется не только в 2021 году, но еще несколько следующих лет мы будем ходить в масках, перчатках и держать социальную дистанцию.

Как мы смогли уже проследить — пик заболеваемости отмечается тогда, когда люди массово едут на отдых в другие страны, а потом возвращаются домой.

Поэтому, я бы не рекомендовал этим летом зарубежные поездки. Я понимаю, что очень хочется, что сидеть дома достаточно тяжело, но этим летом я бы посоветовал, по возможности, воздержаться от курортного отдыха», — высказал своё мнение врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВОЗ считают, что пандемия коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, закончится в начале 2022 года.

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