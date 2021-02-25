Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В здании Уральского института управления (филиала РАНХиГС при Президенте РФ, Екатеринбург) вспыхнул пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

О возгорании стало известно в 5:13 утра (время местное) 25 февраля в помещении кафе грузинской кухни «Хинкали», размещённого на первом этаже того же здания. «На площади 20 кв. м повреждено имущество в помещении кафе», — уточнили в МЧС.

В ходе пожара никто не пострадал, с огнём спасатели справились уже к 5:31, а проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 06:59.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе загорелось офисное здание на улице Амундсена. Пострадавших нет.

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