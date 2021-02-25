Саратов, 25 февраля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Саратове 25 февраля произошли аварии на водопроводных сетях. Губернатор Валерий Радаев поручил региональному правительству организовать ремонтные работы и подвоз воды к учреждениям социальной сферы, жилым домам. Горожан необходимо своевременно оповестить о сроках восстановления подачи воды, добавил он.

Петр Данилов ИА Красная Весна Аварийные работы

Так, в 7:00 (мск) в связи с аварийно-ремонтными работами был перекрыт водопровод на Водопроводном комплексе-3 и с 8:00 (мск) до 12:00 ограничена подача холодной воды на Водопроводном комплексе-2, понижены параметры подачи воды в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского и частично Волжского районов. Без водоснабжения остались 2726 жилых домов разной этажности с населением 424 тыс. человек, из них детей более 84 тыс.

Котельные продолжают работать в штатном режиме, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области. Для подвоза воды в котельные и социально значимые объекты подготовлены автомобили.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Чистополе в ночь с 24 на 25 февраля отключили холодное водоснабжение из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм по улице Карла Маркса. Без воды на время ремонтных работ остались 8 тыс. частных и 40 многоквартирных домов. По предварительным подсчетам, в них проживают 32,5 тыс. человек, из них 3861 ребенок.

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