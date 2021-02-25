Москва, , 09:39 — REGNUM Около половины жителей России стали чаще платить за покупки онлайн. Большинство стали реже пользоваться наличными, показали результаты опроса «Райффайзенбанка».

Чаще всего граждане платят наличными по привычке, так ответили 62% респондентов. Ещё 49% поступают так по просьбе продавцов или кондукторов в транспорте.

94% опрошенных расплачивается за покупки банковскими картами. По 28% используют переводы и сервисы бесконтактной оплаты — Google Pay, Android Pay или Apple Pay, а 16% — цифровую карту.

Между собой 57% респондентов переводят деньги по номеру телефона или номеру карты. Около половины опрошенных расплачиваются за повседневные покупки в том числе наличными деньгами.

Опрос проходил в феврале с участием почти 3 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в крупных и небольших городах.

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