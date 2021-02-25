Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве в утренние часы наблюдаются пробки, сообщает 25 февраля онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

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По данным на 9:30, дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов. В «красной» зоне оказалась большая часть Московской кольцевой автодороги (МКАД), а также основные магистрали, ведущие в город. Согласно прогнозу сервиса, днём дорожная ситуация немного улучшится, но полностью свободным движение не будет.

На загруженность дорог Москвы повлияло резкое потепление и осадки. Днём температура воздуха в столице прогреется до трёх градусов тепла. Ожидаются гололёд, туман.