Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Соединённые Штаты должны сохранять свою ядерную триаду, заявил руководитель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид (Демпартия).

«Мы должны модернизировать триаду. И, на мой взгляд, сохранять её. По стратегическим соображениям», — сказал он, комментируя планы модернизации ядерного арсенала США.

По его словам, главный вопрос заключается в стоимости модернизации ядерного арсенала США применительно к каждой оружейной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава стратегического командования США Чарльз Ричардс не исключил возможности ядерной войны против России или Китая.

По его словам, впервые со времен холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене. Также одной из угроз США Ричардс считает рост военного потенциала Пекина и Москвы.

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