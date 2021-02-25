Москва, , 09:37 — REGNUM Эффективность вакцины от COVID-19 должна быть изучена в группе ВИЧ-инфицированных людей. Об этом говорится в протоколе поручений зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

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«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований <…> по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ. При необходимости — организовать соответствующие исследования», — говорится в документе.

Согласно поручению, результаты исследований должны быть донесены в совет до 1 января 2022 года.