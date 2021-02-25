Воронеж, , 09:37 — REGNUM Три итальянские компании выразили заинтересованность в получении статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», созданной на территории Воронежской области. 24 февраля губернатор Александр Гусев провёл встречу с представителями компаний Tepa Sinergie Espositive s.r.l. и O-verall International s.r.l.

Итальянские предприниматели представили три проекта, которые хотели бы реализовать в границах ОЭЗ. Речь идёт о строительстве предприятия по проектированию и созданию оборудования для нефтехимической отрасли и для производства водорода, предприятия по производству противопожарных систем, а также завода по производству низковольтного электрического кабеля.

Представители итальянских компаний рассчитывают не только получить пакет мер господдержки для резидентов особой экономической зоны, но благодаря поддержке правительства региона наладить связи с вузовским сообществом и действующими промышленными предприятиями смежных отраслей. Глава региона поручил департаменту экономического развития более детально проработать с потенциальными инвесторами параметры возможного сотрудничества.

«У нас хорошие перспективы для обозначенных направлений. Сложились взаимоотношения с крупнейшими российскими нефтяными и нефтехимическими компаниями в части поставки оборудования, в индустриальном парке работает производство кабелей связи. Воронеж— вузовский город, что позволяет решать вопрос кадрового обеспечения. А локализация производства в России существенно помогла бы продвижению продукции итальянских предприятий», — заявил по итогам встречи Александр Гусев.