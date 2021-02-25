Киев, , 09:39 — REGNUM На Украине постановил закрыть доступ к нескольким крупнейшим Telegram-каналам страны, сотрудники которых пишут на политические темы. Об этом сообщил 24 февраля телеканал 112.ua.

«Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности Telegram-каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница» и постановил закрыть к ним доступ», — сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что в документе не указано, каким именно способом планируется «закрыть» указанные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одесситку Викторию Даскалицу, обвинив её в создании «агентурной сети», состоящей из украинских политических Telegram-каналов.

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