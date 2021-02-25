Димитровград, Ульяновская область, 25 февраля 2021, 09:36 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух человек, в том числе ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
Следствием предварительно установлено, что возгорание произошло сегодня, 25 февраля, в Димитровграде в одном из домов на улице Тухачевского. В ведомстве отмечают, что в результате погибли 24-летний мужчина и годовалый мальчик.
По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, возгорание произошло в 01:15, в результате огнем уничтожен дом на площади 80 кв. метров. Пожар локализован в 01:33, полностью потушен в 08:20. В тушении участвовали 17 спасателей и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.
По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.