Димитровград, Ульяновская область, , 09:36 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух человек, в том числе ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствием предварительно установлено, что возгорание произошло сегодня, 25 февраля, в Димитровграде в одном из домов на улице Тухачевского. В ведомстве отмечают, что в результате погибли 24-летний мужчина и годовалый мальчик.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, возгорание произошло в 01:15, в результате огнем уничтожен дом на площади 80 кв. метров. Пожар локализован в 01:33, полностью потушен в 08:20. В тушении участвовали 17 спасателей и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.