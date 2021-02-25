Челябинск, , 09:36 — REGNUM В Катав-Ивановском муниципальном районе из-за непогоды введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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На утро 25 февраля такой режим объявлен в Кыштымском городском округе. А ещё в 13 муниципалитетах действует режим ЧС. Это Локомотивный городской округ, а также Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Агаповский, Карталинский, Кизильский, Кунашакский, Октябрьский, Нагайбакский, Нязепетровский, Чсменский и Троицкий районы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 февраля на Южном Урале отмечалась метель. Десятки тысяч людей остались без электричества, а на заметённых дорогах спасли более 1600 человек.