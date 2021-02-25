Байконур, Казахстан, , 09:37 — REGNUM Ракету-носитель «Союз-2.1б», на борту которой находится первый спутник «Арктика-М», предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, вывезли и установили на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур (Казахстан). Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

«В соответствии с решением Государственной комиссии ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после доставки ракеты на стартовый стол она была установлена в пусковую установку. При этом добавляется, что после стыковки коммуникаций «Союза-2.1б» с наземным оборудованием будут проведены автономные испытания систем и агрегатов космического аппарата, разгонного блока, самой ракеты и стартового комплекса.

«Планируется, что основные работы пускового дня пройдут на космодроме в ночь с 27 на 28 февраля», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай запустил на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования «Яогань-31».