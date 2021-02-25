Самара, , 09:41 — REGNUM Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) установлен на территории охотхозяйства в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства 24 февраля.

Согласно документы, в Кинельском районе территория охотхозяйства «Богдановское» признана инфицированным объектом по АЧС. Ограничения установлены до завершения карантинных мероприятий.

На период действия карантина по африканской чуме свиней запрещается перемещать и реализовывать животных, продуктов их убоя и корма. Также запрещен въезд и выезд транспорта, который не задействован в ликвидации очага инфекции, все виды охоты (исключение составляет охота для регулирования численности животных).

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