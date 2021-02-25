Москва, , 09:36 — REGNUM Самые распространенные ошибки при покупке новых машин в России перечислили эксперты портала «Автовзгляд».

Так, по мнению экспертов, не стоит приобретать новый автомобиль у «серых» дилеров. Это связано с тем, что при покупке машины в автосалоне, который не сотрудничает с дистрибьюторами, сложнее будет привлечь такой центр к ответственности, если возникнут проблемы с автомобилем.

Отмечается, что не стоит приобретать машину, которая есть в наличии в автосалоне. В этом случае можно получить автомобиль с ненужным набором опций. Эксперты советуют приобретать транспортное средство на заказ.

Кроме того, при оформлении договора о покупке машины стоит обратить внимание на пункты об итоговой стоимости машины и сроках её передачи владельцу.

Эксперты также советуют при приобретении автомобиля попросить скидку, проверить автомобиль на повреждения, неисправности и соответствия заказу при передаче транспортного средства владельцу.

Ранее автоэксперт посоветовал чаще мыть машину зимой, поскольку снег и наледь могут вызвать коррозию.

Читайте также: Продажи новых легковых машин в России упали на 7,4%