Владикавказ, , 09:31 — REGNUM В Северной Осетии неожиданно для себя стал популярным один из литературных журналов. Однако внимание к нему было привлечено отнюдь не любовью граждан к литературе. В ходе одного из заседаний книжного клуба, организованного этим журналом, произошла драка.

Об этом сами организаторы написали в своем телеграм-канале, сообщив, что причиной драки стали «несдержанность и агрессивность некоторых гостей клуба, их нежелание слушать и слышать других». Любители литературы не сошлись во мнении при обсуждении книги местного писателя. Слухи о драке на заседании литературного клуба разлетелись не только по республике, что заставило организаторов объясняться.

«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом. Да, драка на книжном клубе это звучит как анекдот, но видимо настолько острые для нашего общества вопросы поднимает писатель Азамат Габуев, — написали они в телеграм-канале. — Сегодня некоторые новостные паблики федерального охвата передали, что драка в нашем книжном клубе была массовой. Это абсолютно не соответствует действительности — дрались один на один, по соображениям чести и за свои принципы».

Стоит отметить, что сообщений правоохранительных органов о реакции на драку пока не последовало.