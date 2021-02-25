Москва, , 09:31 — REGNUM Законопроект, отменяющий ограничения для инвалидов на одновременное получение нескольких пособий, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Борисом Пайкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Предлагается отменить ограничения для инвалидов на одновременное получение пособия по инвалидности и по иным причинам.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас инвалид, которому присвоено звание «Ветеран труда», получающий ежемесячные выплаты по федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ», не вправе получать выплаты за это звание.

В законе «О социальной защите инвалидов в РФ», принятом в 1995 году, такая возможность предоставлялась только пострадавшим при ликвидации последствий Чернобыльской аварии и людям, подвергшимся радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне, отметил один из авторов законопроекта депутат Пайкин.

«Остальные категории инвалидов до сих пор не могут одновременно получать выплаты, положенные за инвалидность и по иной причине. Самая распространенная категория граждан, которые ущемлены этими ограничениями, — ветераны труда. И это совершенно несправедливо», — отметил парламентарий.

Выплаты за звание «Ветеран труда» небольшие, например, в Санкт-Петербурге эта сумма составляет 947 рублей, в Москве — 1056 рублей.