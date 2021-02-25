Джакарта, , 09:29 — REGNUM В общей сложности 600 семей, состоящих из 1300 человек, в деревне Батулаванг в провинции Западная Ява оказались отрезаны от мира из-за обрушения основной дороги, сообщает CNN Indonesia.

Основная дорога длиной 100 метров и глубиной до 20 метров обрушилась из-за оползня.

Деятельность жителей затруднена, потому что нет альтернативных дорог, по которым можно пройти, кроме как идти по рисовым полям в верхней части разрушенной дороги.

Между тем, жителям настоятельно рекомендуется проявить бдительность и немедленно эвакуироваться в случае новых оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, активность вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра продолжает расти.

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