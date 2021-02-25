Тула, , 09:28 — REGNUM Ночная работа кафе и рестораны, бильярдных, боулингов, ночных клубов, баров, дискотеки и караоке-клубов разрешена в Тульской области с 24 февраля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. При этом заведениям по-прежнему запрещено проводить развлекательные и досуговые мероприятия и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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Соответствующие изменения внёс губернатор Алексей Дюмин в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Документом также продлен домашний режим для жителей региона старше65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено. В регионе также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.