Балей, Забайкальский край, , 09:26 — REGNUM Минздрав Забайкальского края взял на контроль распространённую в социальных сетях жалобу пациентов инфекционного отделения Балейской центральной районной больницы на условия содержания. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Обращение жителей передали главному врачу больницы, вопрос взят на контроль. Мы указали руководству медучреждения на необходимость проведения ремонта», — пояснила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

В региональном минздраве отмечают, что оборудование стационара начали обновлять в 2020 году. Новую технику приобрели в рамках реализации плана социального развития ЦЭР и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В 2020 году благодаря нацпроекту для больницы вновь было приобретено оборудование, на что потребовалось более 1,1 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: 25 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 418 человек, причём 98 из них вновь обнаружили за последние сутки.

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