Тюмень, , 09:24 — REGNUM В Тюменской области на базе молочного комплекса «Тюменские молочные фермы» группа компаний «Дамате» собирается реализовать проект в сфере генетики крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект был представлен полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и главе региона Александру Моору.

На молочном комплексе в течение пяти лет будут внедрены передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование, экстракорпоральное оплодотворение, пересадка эмбрионов, регулярное геномное тестирования крупного рогатого скота, запуск собственной эмбриональной лаборатории, открытие генетического центра по производству нетелей и учебного центра для специалистов.

Задача проекта — выращивание телят с отличными продуктивными показателями и высокой резистентностью к заболеваниям. За пять лет реализации проекта компания планирует получить 3,8 тыс. высокопродуктивных тёлок, 11,5 тыс. эмбрионов и дополнительно 14,5 тыс. тонн молока.