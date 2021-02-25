Сараево, , 09:32 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 577 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 24 февраля.

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Журналисты отмечают, что SARS-CoV-2 выявили у 384 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 176 жителей Республики Сербской. В округе Брчко подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 129 753 случая заражения коронавирусом и 5051 смертельный случай.

Напомним, что 23 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев от COVID-19.